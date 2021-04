«Si possono mettere 150 milioni su per il culo». A Gosens la Superlega non piace (Di martedì 20 aprile 2021) “Si possono mettere 150 milioni su per il culo”. L’ha presa bene Robin Gosens. Il laterale dell’Atalanta, nazionale tedesco, è moderatamente contrario alla Superlega. E in un’intervista molto dura a Kicker si sfoga: “È un disastro enorme per il calcio. Sono sotto shock per il fatto che stia diventando realtà. Il fatto che un underdog potesse vincere è sempre stato alla base del calcio. Se l’Arsenal o il Tottenham si qualificheranno sempre senza alcun merito sportivo, non ci saranno più i principi del calcio”. “Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e niente sarà più come prima. La gente sta morendo in tutto il mondo, mancano i soldi. Questi 12 club creano la loro lega e si possono mettere 100 o 150 milioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) “Si150su per il”. L’ha presa bene Robin. Il laterale dell’Atalanta, nazionale tedesco, è moderatamente contrario alla. E in un’intervista molto dura a Kicker si sfoga: “È un disastro enorme per il calcio. Sono sotto shock per il fatto che stia diventando realtà. Il fatto che un underdog potesse vincere è sempre stato alla base del calcio. Se l’Arsenal o il Tottenham si qualificheranno sempre senza alcun merito sportivo, non ci saranno più i principi del calcio”. “Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e niente sarà più come prima. La gente sta morendo in tutto il mondo, mancano i soldi. Questi 12 club creano la loro lega e si100 o 150...

