Serie A, l’Inter va a La Spezia, l’Atalanta insegue il Milan contro la Roma, Napoli-Lazio al Maradona (Di martedì 20 aprile 2021) Il ricco mercoledì di calcio nel turno infrasettimanale di Serie A ci offre tra le tante partite l’intrigante sfida tra lo Spezia e la capolista Inter, di scena in serata all’Alberto Picco.Di primo acchito, guardando i valori registrati dalle due squadre nell’ultima giornata di campionato, risulta una differenza evidente. l’Inter si presenta alla sfida con un netto +7,8% in IET, +3,4% in IEF, +10,1% in K-Pass, +8,1% in Pressing. La qualità superiore degli uomini di Conte si riflette soprattutto sulla bontà dell’impostazione di gioco, che ha visto i nerazzurri effettuare contro il Napoli 18 passaggi ad alta difficoltà con successo a fronte dei 7 da parte dei liguri. Gli spezzini tuttavia possono competere con l’Inter in materia di 1vs1 creati (5, gli stessi dei nerazzurri), ma i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Il ricco mercoledì di calcio nel turno infrasettimanale diA ci offre tra le tante partite l’intrigante sfida tra loe la capolista Inter, di scena in serata all’Alberto Picco.Di primo acchito, guardando i valori registrati dalle due squadre nell’ultima giornata di campionato, risulta una differenza evidente.si presenta alla sfida con un netto +7,8% in IET, +3,4% in IEF, +10,1% in K-Pass, +8,1% in Pressing. La qualità superiore degli uomini di Conte si riflette soprattutto sulla bontà dell’impostazione di gioco, che ha visto i nerazzurri effettuareil18 passaggi ad alta difficoltà con successo a fronte dei 7 da parte dei liguri. Gli spezzini tuttavia possono competere conin materia di 1vs1 creati (5, gli stessi dei nerazzurri), ma i ...

