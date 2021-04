Scuola, si riapre nel caos dei contagi: ora obbligatoria la quarantena per 10 giorni (Di martedì 20 aprile 2021) Le aule scolastiche si sono, in quest’ultimo mese, abituate al chiudersi e al riaprirsi ai soliti intervalli. Da lunedì 26 però, con la reintroduzione della zona gialla, qualcosa cambierà. A cambiare saranno i ritmi, si crede, considerando che tutti potranno tornare in presenza e, si spera, restarci fino al termine dell’anno scolastico. Solo a Roma, però, si ripartirà (secondo dati forniti da Il Messaggero) con un migliaio di insegnanti in meno: ovvero i prof che nelle ultime settimane sono entrate in contatto con un positivo (alunno o collega che sia). Leggi anche: Rientro a Scuola, voglia di riaperture ma preoccupazioni: “Le criticità sono sempre le stesse” Scuola: c’è un positivo in classe? Ecco le nuove regole Sembra una consuetudine ed invece il Governo ha emanato delle nuove disposizioni che prevedono un fermo e deciso stop all’insegnamento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Le aule scolastiche si sono, in quest’ultimo mese, abituate al chiudersi e al riaprirsi ai soliti intervalli. Da lunedì 26 però, con la reintroduzione della zona gialla, qualcosa cambierà. A cambiare saranno i ritmi, si crede, considerando che tutti potranno tornare in presenza e, si spera, restarci fino al termine dell’anno scolastico. Solo a Roma, però, si ripartirà (secondo dati forniti da Il Messaggero) con un migliaio di insegnanti in meno: ovvero i prof che nelle ultime settimane sono entrate in contatto con un positivo (alunno o collega che sia). Leggi anche: Rientro a, voglia di riaperture ma preoccupazioni: “Le criticità sono sempre le stesse”: c’è un positivo in classe? Ecco le nuove regole Sembra una consuetudine ed invece il Governo ha emanato delle nuove disposizioni che prevedono un fermo e deciso stop all’insegnamento, ...

