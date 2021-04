Raul Castro si dimette | a Cuba si fa la storia

(Di martedì 20 aprile 2021)lascia il direttivo del Partito a, Diaz-Canel leader dei comunistini. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il Congresso del Partito Comunista. Si volta ulteriormente pagina acon questo pensionamento. Il Partito Comunistano (Pcc) ha portato a termine la transizione dall’eracon una nuova stagione di dirigenti non ancora nati quando nel 1959abbracciò la sua ‘Revolución’. Ora, il fratello di Fidel lascia le redini del partito a Miguel Diaz-Canel. Il Congresso del Partito Comunistano: Sessant’anni sono passati dalla proclamazione della cosiddetta ‘revolucion’. Oggi, a porte chiuse e senza la presenza di media stranieri, è cominciato l’ottavo congresso del Partito comunista ...

Come annunciato 10 anni fa, quando assunse il ruolo che fu di Fidel, il Generaleha presentato all'ottavo Congresso del Partito Comunista di Cuba le sue dimissioni da ogni incarico dirigente. Le dimissioni diarrivano in una data simbolicamente importante, giacché ...A sostituirestato scelto Miguel Diaz - ...Raul Castro lascia il direttivo del Partito Comunista di Cuba. A seguirlo è Diaz-Canel, nuovo leader dei comunisti cubani.E’ Miguel Díaz-Canel il nuovo volto del potere a Cuba. Come previsto è stato eletto ieri primo segretario del Partito comunista cubano. Carica che cumula con la presidenza della Repubblica. Si conclud ...