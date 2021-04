Orrore a Roma, abusa sessualmente di una studentessa minorenne: arrestato bidello 62enne (Di martedì 20 aprile 2021) Violenza sessuale su minore con l’aggravante di aver commesso il reato all’interno di un istituto scolastico, con abuso dei poteri. Queste le accuse rivolte a un collaboratore scolastico, identificato per R.G, italiano di 62 anni. Leggi anche: Choc ai Castelli: molestie sessuali su una 15enne, 75enne ‘orco’ ai domiciliari La denuncia e le indagini I gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono emersi dalla denuncia presentata nel settembre del 2020 dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato dalla vittima, dalle dichiarazioni rese da quest’ultima, ancora minorenne, dalla testimonianza resa da una insegnante e da un compagno di classe. In particolare, sono due gli episodi denunciati dalla minore: il primo quando il 62enne, trovandosi da solo con la ragazza l’aveva costretta a subire atti sessuali consistenti nel toccarle il seno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Violenza sessuale su minore con l’aggravante di aver commesso il reato all’interno di un istituto scolastico, con abuso dei poteri. Queste le accuse rivolte a un collaboratore scolastico, identificato per R.G, italiano di 62 anni. Leggi anche: Choc ai Castelli: molestie sessuali su una 15enne, 75enne ‘orco’ ai domiciliari La denuncia e le indagini I gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono emersi dalla denuncia presentata nel settembre del 2020 dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato dalla vittima, dalle dichiarazioni rese da quest’ultima, ancora, dalla testimonianza resa da una insegnante e da un compagno di classe. In particolare, sono due gli episodi denunciati dalla minore: il primo quando il, trovandosi da solo con la ragazza l’aveva costretta a subire atti sessuali consistenti nel toccarle il seno ...

