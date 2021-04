Nibali, tutore ok. Giovedì visita con il chirurgo che l'ha operato al polso (Di martedì 20 aprile 2021) Come anticipato dalla Gazzetta, lunedì il 36enne siciliano della Trek - Segafredo è andato a Forlì al centro di Fabrizio Borra per farsi applicare un tutore in carbonio, passaggio fondamentale nel ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Come anticipato dalla Gazzetta, lunedì il 36enne siciliano della Trek - Segafredo è andato a Forlì al centro di Fabrizio Borra per farsi applicare unin carbonio, passaggio fondamentale nel ...

Advertising

juanfanara : RT @Gazzetta_it: #Nibali, tutore ok. Giovedì visita con il chirurgo che l’ha operato al polso - cyclingpro : @Tourof_TheAlps Simon Yates vince in solitaria una seconda tappa di montagna spettacolare scoprendo le carte per i… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Nibali, tutore ok. Giovedì visita con il chirurgo che l’ha operato al polso - Mauriziosann : RT @bicitv: Uno speciale tutore in carbonio per Vicenzo Nibali, continua la rincorsa al Giro - bicitv : Uno speciale tutore in carbonio per Vicenzo Nibali, continua la rincorsa al Giro -