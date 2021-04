Madonna della Pietà di Civitavecchia: quegli occhi scalfirono il cuore dei dubbiosi (Di martedì 20 aprile 2021) Il miracolo della Madonna della Pietà di Civitavecchia si inserisce all’interno di un ampio numero di prodigi avvenuti in un momento preciso della storia cristiana. Nel 1796 ci fu una strepitosa ondata di miracoli che, alla vigilia e durante l’invasione napoleonica, accaddero negli Stati pontifici. Siamo infatti alla vigilia dell’invasione napoleonica negli stati del Papa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 20 aprile 2021) Il miracolodisi inserisce all’interno di un ampio numero di prodigi avvenuti in un momento precisostoria cristiana. Nel 1796 ci fu una strepitosa ondata di miracoli che, alla vigilia e durante l’invasione napoleonica, accaddero negli Stati pontifici. Siamo infatti alla vigilia dell’invasione napoleonica negli stati del Papa. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

