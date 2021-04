LIVE Novara-Conegliano 1-1 Finale A1 volley in DIRETTA: le Pantere provano a scappare via nel terzo parziale! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 17-21 Non passa neanche Hill, stampatona di Smarzek. 16-21 Murone di Bonifacio su Folie. 15-21 Parallela di Herbots da posto due, la belga ha preso il posto di Bosetti. 14-21 Male dai nove metri Bonifacio. 14-20 Sbaglia questa volta in attacco Adams. 13-20 Primo tempo affettato di Folie. 13-19 Errore al servizio di Gennari. 12-19 Errore in attacco anche per Bosetti. 12-18 Esce la fast di Chirichella. 12-17 Parallela interna di Adamas, che porta le sue a +5. 12-16 Esce il servizio di Daalderop. 12-15 Ottima fast di Chirichella. 11-15 Piccolo problema alla spalla per Bosetti, che sembrerebbe poter continuare a giocare. 11-15 Bordata di Hill in parallela. 11-14 Attacco di seconda intenzione per Hancock. 10-14 Finisce qui la serie al servizio di Paola. 9-14 Ace di Egonu, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 17-21 Non passa neanche Hill, stampatona di Smarzek. 16-21 Murone di Bonifacio su Folie. 15-21 Parallela di Herbots da posto due, la belga ha preso il posto di Bosetti. 14-21 Male dai nove metri Bonifacio. 14-20 Sbaglia questa volta in attacco Adams. 13-20 Primo tempo affettato di Folie. 13-19 Errore al servizio di Gennari. 12-19 Errore in attacco anche per Bosetti. 12-18 Esce la fast di Chirichella. 12-17 Parallela interna di Adamas, che porta le sue a +5. 12-16 Esce il servizio di Daalderop. 12-15 Ottima fast di Chirichella. 11-15 Piccolo problema alla spalla per Bosetti, che sembrerebbe poter continuare a giocare. 11-15 Bordata di Hill in parallela. 11-14 Attacco di seconda intenzione per Hancock. 10-14 Finisce qui la serie al servizio di Paola. 9-14 Ace di Egonu, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano 0-1 (29-31 0-0) gara-2 finale Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - LegaVolleyFem : ???????? Tutto in parità nella bellissima sfida al PalaIgor tra @IGOR_Volley #Novara e @ImocoVolley #Conegliano ! Segui… - Volleyball_it : A1 F.: Finale Gara2. Live, Novara - Conegliano 1-1 by Luca Muzzioli #volleyball_it #20annionline #Noiconvoi… - Volleyball_it : A1 F.: Finale Gara2. Live, Novara - Conegliano 0-1 by Luca Muzzioli #volleyball_it #20annionline #Noiconvoi… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano 20-16 gara-2 finale Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Novara-Conegl… -