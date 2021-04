L' Ema su J&J | ' Vaccino sicuro | i benifici superano i rischi Nessuna limitazione'

(Di martedì 20 aprile 2021) Nella riunione di oggi, il comitato per la sicurezza dell'Ema ha concluso che nelle informazioni sul prodotto, nel cosidetto 'bugiardino', dovrà essere aggiunto l'avvertimento su coaguli di sangue ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ema J&J

di Fabio Belli) BOLLETTINO VACCINI OGGI 19 APRILE/ 15.3 milioni dosi: Aifa "atteso oksuma?" VERA GEDROITS: I PRIMATI STABILITI Vera Gedroits protagonista odierna del doodle di Google, ...Non vediamo l'ora di una rapida registrazione da parte del regolatore europeo, perche' ogni ... 19 apr 09:27 Coronavirus, Fauci: decisione su vaccinoandentro venerdì Il direttore dell'Istituto ...Il bollettino: in Fvg 277 nuovi casi di Covid e 7 morti Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Son ...BRUXELLES. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) evidenzia che nella somministrazione di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, "i benefici superano i rischi". Così una nota dell'Agenzia Ue, al termi ...