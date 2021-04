La Chiesa e gli abusi sessuali sotto la lente degli archetipi culturali (Di martedì 20 aprile 2021) C’è l’intento di tutelare l’istituzione, che si presume voluta da Dio stesso. C’è la certezza di concepirsi come corpo separato, quindi regolato e sottoposto a norme diverse da quelle della laica società civile. C’è il corporativismo, che tende a proteggere i propri componenti da intrusioni esterne. C’è tutto questo. Ma alla radice dell’incapacità della Chiesa cattolica di fronteggiare lo scandalo degli abusi sessuali commessi da preti e religiosi – al di là dei singoli interventi che ci sono stati, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 aprile 2021) C’è l’intento di tutelare l’istituzione, che si presume voluta da Dio stesso. C’è la certezza di concepirsi come corpo separato, quindi regolato eposto a norme diverse da quelle della laica società civile. C’è il corporativismo, che tende a proteggere i propri componenti da intrusioni esterne. C’è tutto questo. Ma alla radice dell’incapacità dellacattolica di fronteggiare lo scandalocommessi da preti e religiosi – al di là dei singoli interventi che ci sono stati, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FedericaSoliani : RT @Stefy52213338: Non basta andare in Chiesa per sentirsi persone giuste. Dio è per le strade, in mezzo ai poveri, agli sfrattati, in mezz… - Frances29748398 : RT @GebetsligaR: Il giovane Arciduca Karl (futuro Imperatore e Beato della Chiesa Cattolica) con gli amici in Tirolo durante l'inverno del… - MioWid : RT @melannas: @ange_cor @AntonioCarrabi1 Per l'Italia ?????? per la Chiesa, per il nostro Papa Benedetto XVI ???? per la Famiglia, per gli amma… - vincenzo2021yes : @padremarcosj Per rendere grazie al Signore per ciò che ha fatto anche per me e per chiedere il suo aiuto e protezi… - melannas : RT @MioWid: @ange_cor @melannas @AntonioCarrabi1 Amen ?? Per la Chiesa ??Per l'Italia ??Per Papa Benedetto XVI ??Per la famiglia ??Per i bambini… -