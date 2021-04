La A riparte stasera con Verona - Fiorentina Si chiude giovedì con il clou Napoli - Lazio (Di martedì 20 aprile 2021) La bufera sulla nascente Superlega rischia di far passare in secondo piano il turno infrasettimanale di campionato. Si parte già stasera con Verona - Fiorentina, anticipo che crea qualche apprensione ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La bufera sulla nascente Superlega rischia di far passare in secondo piano il turno infrasettimanale di campionato. Si parte giàcon, anticipo che crea qualche apprensione ...

Advertising

infoitsport : La A riparte stasera con Verona-Fiorentina Si chiude giovedì con il clou Napoli-Lazio - ChitaDomenica : Dopo lo scempio di stasera si riparte più forti #PRELEMI #faribona - em2459 : RT @RaiStoria: “Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle” di Massimiliano Griner, con la regia di Marzia Marzolla. Riparte così “Itali… - AleSalvi12 : RT @RaiStoria: “Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle” di Massimiliano Griner, con la regia di Marzia Marzolla. Riparte così “Itali… - alescavanna : RT @RaiStoria: “Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle” di Massimiliano Griner, con la regia di Marzia Marzolla. Riparte così “Itali… -