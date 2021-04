Isola dei Famosi,il dramma di Brando Giorgi: parla sua moglie (Di martedì 20 aprile 2021) La moglie di Brando Giorgi, costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi, ha parlato dell’incidente del marito e dei loro stati d’animo davvero difficili. L’edizione in corso dell’Isola dei Famosi non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) Ladi, costretto a ritirarsi dall’dei, hato dell’incidente del marito e dei loro stati d’animo davvero difficili. L’edizione in corso dell’deinon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - WiameMosaid : Tutto ciò per dire che la maggior parte dei fan di tommaso seguono il programma solo per la sua presenza e quindi s… - ValentinaGorga_ : RT @fuoridallhype_: Non è l’isola dei famosi, è l’isola di Jeda #isola -