Il vaccino Johnson & Johnson è sicuro Via libera dell' Ema

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 aprile 2021) Per, così come accaduto nelle scorse settimane per AstraZeneca, i benefici delsuperano i possibili rischi. E, anche in questo caso, nel riassuntoe caratteristiche del prodotto dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su possibili coaguli di sangue insoliti associati ad un basso livello di piastrine, come possibili effetti collaterali molto rari del. Questo il verdetto ‘fotocopia’ con il quale il comitato per la sicurezza (Prac)’Ema ha concluso la sua revisione sulcontro il Covid di Janssen (), avviata fin dallo scorso 9 aprile sulla base ...