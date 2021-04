IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021: Marta e Vittorio cercano di capire i motivi che li hanno portati alla crisi coniugale che stanno attraversando. Gabriella ottiene un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e vorrebbe Cosimo accanto a lei nel giorno della premiazione; lui però è ancora preso dai suoi rancori verso Umberto e non è dell’umore giusto, dunque toccherà a Salvatore consolare la giovane stilista. Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 anticipazioni: Maria scopre il bacio tra Irene e Rocco Giuseppe, pressato da Agnese, rivela al figlio che non riavrà indietro i soldi. Irene e Rocco non riescono a trovare un modo per ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 aprile 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 26 a venerdì 30: Marta e Vittorio cercano di capire i motivi che li hanno portati alla crisi coniugale che stanno attraversando. Gabriella ottiene un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e vorrebbe Cosimo accanto a lei nel giorno della premiazione; lui però è ancora preso dai suoi rancori verso Umberto e non è dell’umore giusto, dunque toccherà a Salvatore consolare la giovane stilista. Leggi anche: Il: Maria scopre il bacio tra Irene e Rocco Giuseppe, pressato da Agnese, rivela al figlio che non riavrà indietro i soldi. Irene e Rocco non riescono a trovare un modo per ...

