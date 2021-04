Ema: “vaccino J&J con benefici superiori ai rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) Il comitato per la sicurezza dell’Ema nella riunione di oggi ha affermato che al farmaco sviluppato da Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue L’Ema trova un possibile collegamento tra il vaccino anti Covid sviluppato da Johnson & Johnson a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. L’Agenzia però che conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. “Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati.” ha sottolineato l’Agenzia. I casi di trombosi “I casi esaminati erano molto simili ai casi verificatisi con il vaccino ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Il comitato per la sicurezza dell’Ema nella riunione di oggi ha affermato che al farmaco sviluppato da Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue L’Ema trova un possibile collegamento tra ilanti Covid sviluppato da Johnson & Johnson a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. L’Agenzia però che conferma che il rapportoo-o complessivo rimane positivo. “Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori dio specifici non sono stati confermati.” ha sottolineato l’Agenzia. I casi di trombosi “I casi esaminati erano molto simili ai casi verificatisi con il...

