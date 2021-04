DP Noleggi SG Volley, contro Pomigliano arriva la sesta vittoria di fila (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Prosegue la scia positiva per le atlete della DP Noleggi SG Volley che in trasferta contro l’Elisa Volley di Pomigliano conquistano la sesta vittoria consecutiva su altrettante gare disputate. Ottimo l’approccio e la concentrazione mostrata per tutta la durata del match per le diavole rosse sangiorgesi che conquistano tre punti fondamentali per mantenere stabile la loro posizione in vetta alla classifica del girone D del campionato di C femminile. Nulla hanno potuto le giovani e volenterose atlete locali contro una formazione sempre più compatta che giorno dopo giorno sta mostrando maggiore sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. «La partita è andata benissimo, proprio come speravamo – ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Prosegue la scia positiva per le atlete della DPSGche in trasfertal’Elisadiconquistano laconsecutiva su altrettante gare disputate. Ottimo l’approccio e la concentrazione mostrata per tutta la durata del match per le diavole rosse sangiorgesi che conquistano tre punti fondamentali per mantenere stabile la loro posizione in vetta alla classifica del girone D del campionato di C femminile. Nulla hanno potuto le giovani e volenterose atlete localiuna formazione sempre più compatta che giorno dopo giorno sta mostrando maggiore sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. «La partita è andata benissimo, proprio come speravamo – ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Noleggi Volley DP Noleggi SG Volley, vittoria nel big match contro Napoli Una vittoria importante ottenuta in una gara fondamentale per aggiudicarsi la prima posizione del girone, quella ottenuta dalla DP Noleggi SG Volley, che al Palaveriero di San Giorgio a Cremano, ...

DP Noleggi SG Volley, c'è il colpo Masella in cabina di regia San Giorgio del Sannio . Un grande rinforzo per la DP Noleggi SG Volley che ha ufficializzato l'acquisto della forte ed esperta palleggiatrice Veronica Masella, che ritornerà a giocare con le diavole rosse sangiorgesi dove qualche anno fa ha esordito nel ...

DP Noleggi SG Volley, contro Pomigliano arriva la sesta vittoria di fila anteprima24.it Comune di Napoli: ok ai buoni-viaggio taxi per la mobilità di specifiche categorie di utenti Napoli: la Giunta ha approvato le modalità organizzative e delle linee di indirizzo per il rilascio di buoni viaggio per il servizio Taxi e Noleggio per specifiche categorie di utenti.

La DP Noleggi SG Volley doma al tie-break un'ottima FAR Volley Ottavima Napoli Sport Nel recupero del big match del quinto turno di campionato, le diavole rosse sangiorgesi hanno la meglio contro una buona Far Volley Napoli e restano sole al comando del girone D di C ...

