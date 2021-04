Col ballo agonistico Mattia sconfigge il virus (Di martedì 20 aprile 2021) In quest'ultimo anno, duro per tutti, spesso non ci si ricorda di una categoria che sta perdendo molto in termini di socialità ed esperienze: gli adolescenti. A molti di loro è stata tolta la ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) In quest'ultimo anno, duro per tutti, spesso non ci si ricorda di una categoria che sta perdendo molto in termini di socialità ed esperienze: gli adolescenti. A molti di loro è stata tolta la ...

Col ballo agonistico Mattia sconfigge il virus "Il ballo mi ha aiutato molto soprattutto in quest'ultimo anno " dice Mattia - perché quando ballo non penso più a quello che sta succedendo e sono concentrato su quello che devo fare. Mi sento ...

Col ballo agonistico Mattia sconfigge il virus Il Giorno Col ballo agonistico Mattia sconfigge il virus Il giovane di Caslino e la sua ballerina di Garbagnate continuano ad allenarsi e puntano ai campionati Italiani e ai Mondiali ...

