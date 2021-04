Ciad: presidente Idriss Déby ucciso dai ribelli (Di martedì 20 aprile 2021) Un portavoce dell’esercito del Ciad ha annunciato che il presidente Idriss Déby è morto a causa di alcune ferite riportate mentre si trovava nei pressi di una zona di guerra. Déby sarebbe rimasto coinvolto in scontri con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, entrato nel territorio Ciadiano della Libia. Negli Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Un portavoce dell’esercito delha annunciato che ilè morto a causa di alcune ferite riportate mentre si trovava nei pressi di una zona di guerra.sarebbe rimasto coinvolto in scontri con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, entrato nel territorioiano della Libia. Negli

Advertising

limesonline : ???? Dal nostro archivio sul Lago e sul #Ciad, il cui presidente Idriss Déby, appena rieletto, è morto durante uno sc… - torillo59 : RT @Majakovsk73: #chad #ciad a seguito degli scontri con i ribelli del FACT muore il presidente (nonchè maresciallo esercito) appena rielet… - CorrNazionale : Sangue in #Ciad, ucciso dai ribelli il presidente #IdrissDeby: era stato appena rieletto per la sesta volta. Sale a… - stregapoeta : È morto il presidente del Ciad - Gino83247720 : RT @agambella: #Ciad L'esercito ha confermato che il presidente del Ciad Idriss Déby è morto per le ferite riportate durante i combattiment… -