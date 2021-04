Caos Superlega, tifosi della Juventus contro Agnelli (Di martedì 20 aprile 2021) Anche i tifosi della Juventus si sono schierati contro la scelta del presidente Agnelli di aderire al progetto Superlega. La Superlega ha provocato un vero e proprio terremoto che sta scuotendo tutto il mondo del calcio. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare notizie riguardo la volontà da parte di diversi club di fare un vero e proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Anche isi sono schieratila scelta del presidentedi aderire al progetto. Laha provocato un vero e proprio terremoto che sta scuotendo tutto il mondo del calcio. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare notizie riguardo la volontà da parte di diversi club di fare un vero e proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

RaiSport : ?? Caos #Superlega: #City, #Chelsea e #United pronte a lasciare Lo riferisce la #Bbc, decisiva la rivolta dei tifos… - forumJuventus : Caos Superlega, Juve firmataria insieme alle big inglesi, spagnole e italiane. La Uefa prepara causa da 50 miliardi… - sportli26181512 : Caos Superlega: UFFICIALE il primo ritiro: Continuano le sorprese per quanto riguarda la Superlega: il...… - GiorgioFreschi : Nella serata del caos #SuperLega, in Inghilterra si scende in campo per il 43esimo turno di #Championship: per… - iljackmora : ???SUPERLEGA - Il Caos totale: siamo livein radio con i ragazzi di 'Var Sport', tutti gli aggiornamenti al secondo s… -