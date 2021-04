Boschi vs Grillo: ma ad andare ko è il corpo delle donne (Di martedì 20 aprile 2021) Al netto del principio della presunzione di innocenza che ispira il nostro sistema processuale penale, lo spettacolo a favor di camera di Beppe Grillo non è andato giù a molti e a molte. Tra queste anche la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi che commenta con un lapidario «Il video è scandaloso» l’endorsement del comico genovese verso il figlio indagato per stupro. «Grillo si deve vergognare – prosegue la capogruppo – che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso», dice la Boschi. Ma le critiche verso il fondatore del M5s proseguono: «Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni per denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Al netto del principio della presunzione di innocenza che ispira il nostro sistema processuale penale, lo spettacolo a favor di camera di Beppenon è andato giù a molti e a molte. Tra queste anche la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elenache commenta con un lapidario «Il video è scandaloso» l’endorsement del comico genovese verso il figlio indagato per stupro. «si deve vergognare – prosegue la capogruppo – che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso», dice la. Ma le critiche verso il fondatore del M5s proseguono: «Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni per denunciare fa un torto a tutte levittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso ...

