TEMPESTA D'AMORE, anticipazioni dal 25 aprile al 1° maggio 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D'AMORE, puntate da domenica 25 aprile a sabato 1° maggio 2021: Leggi anche: TEMPESTA D'AMORE, anticipazioni italiane: Cornelia si dichiara a Robert! E lui… Selina e Christoph vanno insieme a un ballo di beneficenza e finiscono per avvicinarsi. Proprio quando i due stanno godendosi un momento di intimità, però, Ariane riesce a rovinare l'atmosfera. Alla luce dei crimini commessi da Steffen, Franzi non se la sente più di lavorare con lui e si offre di acquistare la sua parte della Spatzl. Baumgartner, però, non ci sta… Lucy cerca di sfuggire dalla situazione imbarazzante in cui si è cacciata e fugge dalla stanza di Joell con una scusa. A sorpresa, però, poco dopo l'uomo le chiede un ...

