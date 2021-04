Superlega | Gary Neville | ' è un atto criminale | club fondatori sono impostori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "un tifoso del Manchester United da 40 anni madisgustato.disgustato in particolare dal mio Manchester United e dal Liverpool. Voglio dire, il Liverpool è ildel 'You'll Never Walk Alone', il 'Fans' o il 'The Peolple's', e poi il Manchester United, creato da gente nata e cresciutarno a Old Trafford più di 100 anni fa, e vogliono entrare in un torneo senza competizione, dal quale non puoi essere retrocesso. È una disgrazia, un". Lo dice l'ex difensore del Manchester Unitedin merito alla nascita della. "Dobbiamo rivedere il potere calcistico di questo paese partendo dai ...