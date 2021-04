Superlega, Figo: «Mossa avida e insensibile. Non c’è cura dei tifosi» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex centrocampista Luis Figo ha commentato la creazione della nuova Superlega Europea: le sue dichiarazioni L’ex centrocampista Luis Figo ha commentato la creazione della nuova Superlega Europea. Le sue dichiarazioni. «Questa cosiddetta Superlega è tutt’altro che Super. Questa Mossa avida e insensibile significherebbe un disastro per le nostre fondamenta, per il calcio femminile e per la comunità calcistica in generale solo per servire i proprietari egoisti, che hanno smesso di prendersi cura dei loro tifosi già molto tempo fa, e il completo disprezzo per i meriti sportivi. Tragico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex centrocampista Luisha commentato la creazione della nuovaEuropea: le sue dichiarazioni L’ex centrocampista Luisha commentato la creazione della nuovaEuropea. Le sue dichiarazioni. «Questa cosiddettaè tutt’altro che Super. Questasignificherebbe un disastro per le nostre fondamenta, per il calcio femminile e per la comunità calcistica in generale solo per servire i proprietari egoisti, che hanno smesso di prendersidei lorogià molto tempo fa, e il completo disprezzo per i meriti sportivi. Tragico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

