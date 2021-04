Superlega, Cairo contro Agnelli e Marotta. Le squadre a rischio esclusione e le intenzioni di Inter, Juventus e Milan (Di lunedì 19 aprile 2021) “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, a.d. dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Sono le durissime dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo, al telefono con l’Ansa. Il caso spinoso è quello della nascita della Superlega, competizione in grado di favorire squadre come Inter, Juventus e Milan. “Tu sei a.d. dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come, a.d. dell’, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Sono le durissime dichiarazioni del presidente del Torino Urbano, al telefono con l’Ansa. Il caso spinoso è quello della nascita della, competizione in grado di favorirecome. “Tu sei a.d. dell’, società che ha concepito con altre 11 il progetto, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi ...

