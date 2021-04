Sassuolo | Consigli |  «Super League? Il calcio è del popolo»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea, portiere del, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla creazione dellaAndreaha espresso le proprie considerazioni in merito alla creazione della. Le sue parole su Instagram. «Ilè del», ha scritto su Instagram il portiere del. L'articolo proviene daNews 24.

E continua: 'Ieri i ragazzi di Menichini hanno avuto un'ottima reazione contro il Sassuolo. Il ... E conclude: 'La parte tecnica spetta al mister, io mi posso limitare ad alcuni consigli, non è giusto ...' Commenta per primo Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, dice la sua sulla creazione della Superlega: 'Il calcio è del popolo!'.