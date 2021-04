Reddito di Emergenza, con il decreto Sostegni tre mensilità in più: come fare e i requisiti (Di lunedì 19 aprile 2021) Fino al 30 aprile è possibile presentare sul sito dell’Inps la domanda per richiedere il Reddito di Emergenza. La misura, introdotta nel maggio del 2020 con il decreto Rilancio e prorogata con l’ultimo provvedimento Sostegni, riconosce ulteriori tre mensilità, marzo aprile e maggio, ai nuclei familiari con un Isee, cioè l’indicatore della situazione economica complessiva, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Fino al 30 aprile è possibile presentare sul sito dell’Inps la domanda per richiedere ildi. La misura, introdotta nel maggio del 2020 con ilRilancio e prorogata con l’ultimo provvedimento, riconosce ulteriori tre, marzo aprile e maggio, ai nuclei familiari con un Isee, cioè l’indicatore della situazione economica complessiva, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MinLavoro : #RedditoDiEmergenza: l'@INPS_it indica i requisiti d’accesso previsto nel #DecretoSostegni per i mesi di marzo, apr… - DAlessandroElis : RT @INPS_it: #InpsComunica #DecretoSostegni Online i requisiti economici, di residenza e di compatibilità per l'accesso al Reddito di emerg… - ombre_e_luci : RT @MarcelloMinenna: Oggi sul @Sole24Ore analizzo l’effetto del #Covid sul mercato del lavoro: crollo delle ore lavorate, boom di disoccupa… - MarcelloMinenna : Oggi sul @Sole24Ore analizzo l’effetto del #Covid sul mercato del lavoro: crollo delle ore lavorate, boom di disocc… - marcocarestia : RT @AgriculturaIT: Reddito di Emergenza. Dal Decreto Sostegni, tre mensilità in più -