Ogni maledetto lunedì – Superlega vs Uefa è troppo grossa perché qualcuno si caghi questo riassunto (Di lunedì 19 aprile 2021) È lunedì. Come siamo arrivati a svegliarci nel mezzo di una delle bufere più rivoluzionarie della storia del calcio recente, tra la comunicazione ufficiale della creazione della Superleague per i top club europei, e le risposte affilate della Uefa? Ripercorriamo insieme l’ultima settimana di calcio! Che sarebbe stata una settimana difficile, si poteva intuire sin dall’inizio: a movimentare lo spogliatoio juventino ci hanno pensato delle indiscrezioni sulle parole non proprio dolci di Allegri nei confronti di Cristiano Ronaldo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Il fuoriclasse portoghese, tra l’altro, avrebbe negato al terzino dell’Atalanta Gosens la sua maglietta al termine del match contro la Juventus: a rimediare però ci hanno pensato i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) È. Come siamo arrivati a svegliarci nel mezzo di una delle bufere più rivoluzionarie della storia del calcio recente, tra la comunicazione ufficiale della creazione della Superleague per i top club europei, e le risposte affilate della? Ripercorriamo insieme l’ultima settimana di calcio! Che sarebbe stata una settimana difficile, si poteva intuire sin dall’inizio: a movimentare lo spogliatoio juventino ci hanno pensato delle indiscrezioni sulle parole non proprio dolci di Allegri nei confronti di Cristiano Ronaldo. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Il fuoriclasse portoghese, tra l’altro, avrebbe negato al terzino dell’Atalanta Gosens la sua maglietta al termine del match contro la Juventus: a rimediare però ci hanno pensato i ...

