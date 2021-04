Milano: controlli in stazione centrale e Porta Venezia, emessi 18 daspo urbani (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) - Sono 18 i provvedimenti di daspo urbani, divieto di accesso alle aree urbane di Milano, emessi dal questore del capoluogo lombardo nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, in seguito ad una serie di accertamenti effettuati nelle aree della stazione ferroviaria di Milano centrale e dei Bastioni di Porta Venezia dai poliziotti della divisione anticrimine in collaborazione con gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. In tutto 18 le persone allontanate, alle quali è stato vietato l'accesso alle aree della stazione ferroviaria di Milano centrale e dei Bastioni di Porta Venezia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021), 19 apr.(Adnkronos) - Sono 18 i provvedimenti di, divieto di accesso alle aree urbane didal questore del capoluogo lombardo nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, in seguito ad una serie di accertamenti effettuati nelle aree dellaferroviaria die dei Bastioni didai poliziotti della divisione anticrimine in collaborazione con gli agenti del commissariato Garibaldi. In tutto 18 le persone allontanate, alle quali è stato vietato l'accesso alle aree dellaferroviaria die dei Bastioni di, ...

