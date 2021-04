Mattarella, il giornalismo contribuisca alla rinascita del Paese (Di lunedì 19 aprile 2021) È il passaggio finale del messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla Gazzetta di Parma, che lo pubblica in prima pagina, in occasione del 286/o compleanno del ... Leggi su ansa (Di lunedì 19 aprile 2021) È il passaggio finale del messaggio che il presidente della Repubblica Sergioha inviatoGazzetta di Parma, che lo pubblica in prima pagina, in occasione del 286/o compleanno del ...

Mattarella, il giornalismo contribuisca alla rinascita del Paese

"Il giornalismo è interrogato da questa prospettiva di rinascita civile, sociale, economica, per potervi contribuire, accompagnandola", scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 286/o compleanno della Gazzetta di Parma.

Editoria: la Gazzetta di Parma rinnova grafica e contenuti Nel giorno del suo 286/o compleanno - la copia più antica arrivata fino a noi è del 19 aprile 1735 - la Gazzetta di Parma vara domani una riforma grafica e di contenuti fra tradizione e modernità. La ...

