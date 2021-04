L'Ue senza una strategia sulla Russia (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexei Navalny è in pericolo di vita, decine di migliaia di soldati russi rimangono ammassati alla frontiera con l'Ucraina, Mosca ha chiuso lo stretto di Kerch bloccando l'accesso al Mar D'Azov in violazione del diritto del mare, la Repubblica ceca ha scoperto che è stata la Russia a far esplodere un deposito di armi sul suo territorio nel 2014, ma l'Unione europea non sa ancora cosa fare con Vladimir Putin. I ministri degli Esteri dei 27 oggi si vedranno in videoconferenza per un Consiglio Affari esteri che, con ogni probabilità, avrà la Russia come principale tema. I capi delle diplomazie europee dovevano discutere soprattutto di Ucraina, dopo il tour diplomatico del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, per chiedere aiuto a Ue e Nato. Ieri l'Alto rappresentante, Josep Borrell, ha deciso di mettere ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexei Navalny è in pericolo di vita, decine di migliaia di soldati russi rimangono ammassati alla frontiera con l'Ucraina, Mosca ha chiuso lo stretto di Kerch bloccando l'accesso al Mar D'Azov in violazione del diritto del mare, la Repubblica ceca ha scoperto che è stata laa far esplodere un deposito di armi sul suo territorio nel 2014, ma l'Unione europea non sa ancora cosa fare con Vladimir Putin. I ministri degli Esteri dei 27 oggi si vedranno in videoconferenza per un Consiglio Affari esteri che, con ogni probabilità, avrà lacome principale tema. I capi delle diplomazie europee dovevano discutere soprattutto di Ucraina, dopo il tour diplomatico del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, per chiedere aiuto a Ue e Nato. Ieri l'Alto rappresentante, Josep Borrell, ha deciso di mettere ...

