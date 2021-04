Il Borussia Dortmund dice no alla Superlega: “Noi e il Bayern appoggiamo la Champions” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra i club fondatori della Superlega, spicca l’assenza di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le due squadre più gloriose di Germania. La spiegazione l’ha fornita l’amministratore delegato del club giallonero, Hans–Joachim Watzke, in una nota ufficiale. Come membri del European Club Association (ECA) ci siamo riuniti domenica sera per una conferenza virtuale domenica e abbiamo confermato la volontà dei club coinvolti di appoggiare la prevista riforma della Champions League, respingendo i piani per formare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) hanno espresso lo stesso punto di vista. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra i club fondatori della, spicca l’assenza diMonaco e, le due squadre più gloriose di Germania. La spiegazione l’ha fornita l’amministratore delegato del club giallonero, Hans–Joachim Watzke, in una nota ufficiale. Come membri del European Club Association (ECA) ci siamo riuniti domenica sera per una conferenza virtuale domenica e abbiamo confermato la volontà dei club coinvolti di appoggiare la prevista riforma dellaLeague, respingendo i piani per formare una. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Monaco e) hanno espresso lo stesso punto di vista. L'articolo ilNapolista.

