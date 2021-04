Harry? Non proprio: ecco la nipote prediletta del principe Filippo. "Cosa le ha lasciato in eredità", indiscrezione esplosiva (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l'addio alla famiglia reale da parte di Harry, la nipotina preferita della regina Elisabetta è diventata Lady Louise Windsor. La diciassettenne figlia del principe Edoardo e di Sofia, contessa di Wessex, condivide con la nonna la passione per i cavalli. Non a caso durante il funerale del principe Filippo Louise è stata notata al posto di guida della piccola carrozza reale di colore verde scuro, trainata da due pony neri, che appartenevano proprio a Filippo e che ora le apparterranno per volontà espressa del defunto. Era stato lo stesso duca di Edimburgo - riporta Il Messaggero - a insegnare a Louise e sua madre come si guidano le carrozze. Nel 2019il principe Filippo aveva assistito a una competizione di trotto, in programma per il Royal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l'addio alla famiglia reale da parte di, la nipotina preferita della regina Elisabetta è diventata Lady Louise Windsor. La diciassettenne figlia delEdoardo e di Sofia, contessa di Wessex, condivide con la nonna la passione per i cavalli. Non a caso durante il funerale delLouise è stata notata al posto di guida della piccola carrozza reale di colore verde scuro, trainata da due pony neri, che appartenevanoe che ora le apparterranno per volontà espressa del defunto. Era stato lo stesso duca di Edimburgo - riporta Il Messaggero - a insegnare a Louise e sua madre come si guidano le carrozze. Nel 2019ilaveva assistito a una competizione di trotto, in programma per il Royal ...

