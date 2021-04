Germania, i Verdi vogliono vincere le elezioni e puntano su una donna: Annalena Baerbock (Di lunedì 19 aprile 2021) Il partito tedesco dei Verdi ha annunciato che alle prossime elezioni politiche che si terranno il 26 settembre 2021 candideranno la parlamentare Annalena Baerbock all’incarico da cancelliera, oggi ricoperto da Angela Merkel. Baerbock è l’altra persona oggi alla guida del partito insieme a Robert Habeck. Quello per i Verdi è un boom rispetto alle ultime elezioni: i sondaggi li danno sopra il 20 per cento, secondi solo all’alleanza cristiano-democratica Cdu/Csu e davanti rispetto a Spd. Annalena Baerbock sarà l’unica donna a concorrere per la cancelleria, si confronterà con il socialdemocratico Olaf Scholz e il candidato che verrà fuori dal braccio di ferro nell’Unione. Le prime dichiarazioni “Inizia oggi un nuovo ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Il partito tedesco deiha annunciato che alle prossimepolitiche che si terranno il 26 settembre 2021 candideranno la parlamentareall’incarico da cancelliera, oggi ricoperto da Angela Merkel.è l’altra persona oggi alla guida del partito insieme a Robert Habeck. Quello per iè un boom rispetto alle ultime: i sondaggi li danno sopra il 20 per cento, secondi solo all’alleanza cristiano-democratica Cdu/Csu e davanti rispetto a Spd.sarà l’unicaa concorrere per la cancelleria, si confronterà con il socialdemocratico Olaf Scholz e il candidato che verrà fuori dal braccio di ferro nell’Unione. Le prime dichiarazioni “Inizia oggi un nuovo ...

