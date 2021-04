(Di lunedì 19 aprile 2021) Cairo schiera i propri giornali contro il progetto Superlega. La rosea va all’attacco die insinuadi Juve, Inter e Milan nello svolgimento di cariche sportive nazionali. Anche la ricerca famelica degli interessi personali, a scapito di quelli collettivi, a un certo punto trova davanti a sé un muro. Sul quale rischiano di sbattere club e dirigenti (come la Juve e) abituati ad agire con spregiudicatezza, arrivando a tradire non solo rapporti di fiducia e amicizia (e fin qui siamo nei giudizi etici e morali), ma anche gli obiettivi che ruoli o deleghe prevedono (e qui si entra nelle possibili cause in tribunale con richieste di risarcimenti) Laspiega che sarebbe a questo punto più chiaro il ruolo di mediatore di...

Advertising

napolista : Gazzetta: sospetti sulla lealtà di Agnelli e delle milanesi per la rinuncia ai fondi Il quotidiano di Cairo spara… - Maria33759436 : RT @ETGazzetta: #Maradona, il malore e quell'ambulanza respinta. Nuovi sospetti sul dottor #Luque - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Maradona, il malore e quell'ambulanza respinta. Nuovi sospetti sul dottor #Luque - ETGazzetta : #Maradona, il malore e quell'ambulanza respinta. Nuovi sospetti sul dottor #Luque - StefanoBornia : E chissà l'anno prossimo con più #partite. Per fortuna che il #CalcioItaliano è sempre meno interessante, così anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta sospetti

La Gazzetta dello Sport

- Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi, nel primo grafico i pazienti positivi ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel secondo il totale dei casi positivi, dei positivi attuali, dei deceduti e dei guariti. I dati ...E da tempi non. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! ... inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle diper la prima ...(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Penso che ad aggredirmi erano più di due". E' quanto avrebbe raccontato il 17enne aggredito a Colleferro ieri a chi ha avuto modo di parlare con lui. "In passato ho difeso un ...La casa - a quanto si apprende - è stata trovata in disordine ma da una prima ispezione le porte e le finestre non presenterebbero segni di effrazione ...