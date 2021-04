Esercizi e giochi, al via ‘I nuovi Quaderni di Sport di classe’ (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Parte oggi il progetto ‘I nuovi Quaderni di Sport di classe‘: tanti esercizi, percorsi e giochi realizzabili con i bambini in sicurezza, a scuola, a casa o all’aperto. Una nuova proposta lanciata da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione, rivolta ai docenti e pensata per le scuole primarie di tutta Italia. Da oggi sono online anche le video-clip sui ‘Quaderni di Sport di Classe‘: brevi filmati per mostrare in modo semplice come realizzare attività ed esercizi motori dedicati a bambini dai 6 ai 10 anni, a scuola, a casa o all’aperto muovendosi, imparando e divertendosi con gli amici o insieme alla famiglia. Obiettivo del progetto è “favorire la continuità dell’attività motoria per i bambini dai 6 ai 10 anni, in ambito scolastico e familiare, in un contesto in cui sedentarietà e stili di vita poco sani rischiano di diffondersi”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Parte oggi il progetto ‘I nuovi Quaderni di Sport di classe‘: tanti esercizi, percorsi e giochi realizzabili con i bambini in sicurezza, a scuola, a casa o all’aperto. Una nuova proposta lanciata da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione, rivolta ai docenti e pensata per le scuole primarie di tutta Italia. Da oggi sono online anche le video-clip sui ‘Quaderni di Sport di Classe‘: brevi filmati per mostrare in modo semplice come realizzare attività ed esercizi motori dedicati a bambini dai 6 ai 10 anni, a scuola, a casa o all’aperto muovendosi, imparando e divertendosi con gli amici o insieme alla famiglia. Obiettivo del progetto è “favorire la continuità dell’attività motoria per i bambini dai 6 ai 10 anni, in ambito scolastico e familiare, in un contesto in cui sedentarietà e stili di vita poco sani rischiano di diffondersi”.

