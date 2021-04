E anche Beppe Grillo scoprì cos’è il giustizialismo (Di lunedì 19 aprile 2021) Caro Beppe Grillo, ti do una notizia: tutti gli accusati, anche quelli dei crimini peggiori, anche quelli che subiscono processi che durano anni e che poi finiscono in niente, perfino quelli che vengono arrestati e subiscono detenzioni che poi si dimostrano ingiuste, tutti hanno un padre, molti sono padri, esattamente come accade a te con tuo figlio Ciro. Caro Beppe Grillo, ti do un’altra notizia: in un Paese che avrebbe di che occuparsi per le malefatte compiute personalmente da politici e governano che (con sentenza definitiva) sono stati ritenuti colpevoli di deprecabili azioni che hanno danneggiato l’amministrazione pubblica e quindi il Paese e i cittadini, già da qualche anno si è presa l’abitudine di rovistare anche nelle colpe dei figli, dei genitori e perfino ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Caro, ti do una notizia: tutti gli accusati,quelli dei crimini peggiori,quelli che subiscono processi che durano anni e che poi finiscono in niente, perfino quelli che vengono arrestati e subiscono detenzioni che poi si dimostrano ingiuste, tutti hanno un padre, molti sono padri, esattamente come accade a te con tuo figlio Ciro. Caro, ti do un’altra notizia: in un Paese che avrebbe di che occuparsi per le malefatte compiute personalmente da politici e governano che (con sentenza definitiva) sono stati ritenuti colpevoli di deprecabili azioni che hanno danneggiato l’amministrazione pubblica e quindi il Paese e i cittadini, già da qualche anno si è presa l’abitudine di rovistarenelle colpe dei figli, dei genitori e perfino ...

AlfiellaP : RT @PornoNoblogs: Che Beppe Grillo fosse un essere disgustoso non lo scopriamo oggi. Massima solidarietà alla donna che ha deciso di denun… - fracchio_2 : @beppe_grillo Beppone, questo è dovuto dall'aver assecondato e cavalcato per anni (dagli anni 90), anche e soprattu… - Margher81933300 : RT @ilgiornale: Nei telefoni cellulari trovati foto e video che potrebbero testimoniare la presunta violenza ai danni di una studentessa it… - BozzaotraMarco : RT @BozzaotraMarco: @PaolaTavernaM5S E alla povera ragazza... Stordita con litri di alcol... Poteva andare anche in coma etilico. Che le di… - domitilla : RT @gditom: Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio e gli amici dall'accusa di stupro, colpevolizzando la vittima, è un tentativo di… -