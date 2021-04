Diletta Leotta lascia Can Yaman: tutto sul gossip del momento (Di lunedì 19 aprile 2021) “La festa appena cominciata… è già finita”, cantava Sergio Endrigo. Era il 1968 e con quella canzone ha vinto Sanremo, su musica di Luis Bachalov, tra l’altro. Ma non divaghiamo. Perché qui la “festa” appena iniziata e già finita è quella della storia tra la sensualissima Diletta Leotta e quel manzottone di attore turco che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) “La festa appena cominciata… è già finita”, cantava Sergio Endrigo. Era il 1968 e con quella canzone ha vinto Sanremo, su musica di Luis Bachalov, tra l’altro. Ma non divaghiamo. Perché qui la “festa” appena iniziata e già finita è quella della storia tra la sensualissimae quel manzottone di attore turco che L'articolo proviene da Novella 2000.

