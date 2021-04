Didattica digitale con il progetto “@ula 3 0” | Melucci | «Svolta epocale nelle scuole medie tarantine»

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’ambizioso piano di digitalizzazione dellecomunali, varato dall’amministrazione, prende forma con l’arrivo dei primi tabletmani degli alunni della scuola “Dante”.Il plesso, che fa capo all’istituto comprensivo “Europa – Alighieri” diretto da Marco Cesario, è il primo a ricevere la dotazione prevista dal“@ula 3.0”, un investimento da 1 milione di euro finalizzato a dotare tutte le aule dellesecondarie di primo grado (sono 287, in totale) di monitor interattivi, software didattici, tablet e armadietti per ricaricare in sicurezza i dispositivi.Una sperimentazione che rende Taranto un riferimento per le innovazioni che riguarderanno lanei prossimi anni. È stato proprio il primo cittadino Rinaldo ...

Ecodidattica - Scuole in rete per la sostenibilità ambientale - Verrà presentata la strategia del service learning una metodologia promossa dalle Avanguardie Educative dell''INDIRE.