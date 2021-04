Debiti e soldi bruciati: così la crisi ha accelerato la Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Da almeno due anni i grandi club lavoravano al progetto della Superlega, ma è stato il Covid a dare la spinta definitiva e a far accelerare il processo che ha portato all'annuncio dello scisma da parte dei dissidenti. Una crisi che ha squassato i bilanci del calcio, colpendo duramente soprattutto le multinazionali del pallone che si sono trovate stritolate tra l'obbligo di garantire gli impegni presi e l'azzeramento dei ricavi da stadio con calo drastico di quelli commerciali. Al di là degli accordi dilatori, le società non hanno potuto svincolarsi dagli impegni presi con le proprie stelle, ma allo stesso tempo non hanno più potuto far conto su flussi di cassa regolari e, per molti di loro, abbondanti. Il risultato è stato uno tsunami i cui effetti si cominciano a vedere anche se l'onda sarà lunga e le perdite multi miliardaria (da 6 a 8 miliardi ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Da almeno due anni i grandi club lavoravano al progetto della, ma è stato il Covid a dare la spinta definitiva e a far accelerare il processo che ha portato all'annuncio dello scisma da parte dei dissidenti. Unache ha squassato i bilanci del calcio, colpendo duramente soprattutto le multinazionali del pallone che si sono trovate stritolate tra l'obbligo di garantire gli impegni presi e l'azzeramento dei ricavi da stadio con calo drastico di quelli commerciali. Al di là degli accordi dilatori, le società non hanno potuto svincolarsi dagli impegni presi con le proprie stelle, ma allo stesso tempo non hanno più potuto far conto su flussi di cassa regolari e, per molti di loro, abbondanti. Il risultato è stato uno tsunami i cui effetti si cominciano a vedere anche se l'onda sarà lunga e le perdite multi miliardaria (da 6 a 8 miliardi ...

