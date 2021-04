Covid USA: contagi in crescita nonostante i molti vaccinati (Di lunedì 19 aprile 2021) In USA la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo: fino a questo momento più della metà della popolazione adulta degli Stati Uniti ha ricevuto infatti almeno una dose di vaccino contro il Covid. I Centri per il controllo e la prevezione della malattia (Cdc) hanno informato che il il 50,4% degli adulti, ossia circa 130 milioni di persone, è stato vaccinato con una dose di siero. L'81% degli over 65 ha ricevuto almeno una dose e 2/3 hanno ricevuto la piena immunizzazione. nonostante le vaccinazioni proseguano nel migliore dei modi, si assiste però a un preoccupante aumento dei contagi. Nel corso dell'ultima settimana l'incidenza del Coronavirus in USA è aumentata del 3% e i nuovi ricoveri sono aumentati del 3,5%. Stati Uniti: contagi in crescita nonostante i molti ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) In USA la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo: fino a questo momento più della metà della popolazione adulta degli Stati Uniti ha ricevuto infatti almeno una dose di vaccino contro il. I Centri per il controllo e la prevezione della malattia (Cdc) hanno informato che il il 50,4% degli adulti, ossia circa 130 milioni di persone, è stato vaccinato con una dose di siero. L'81% degli over 65 ha ricevuto almeno una dose e 2/3 hanno ricevuto la piena immunizzazione.le vaccinazioni proseguano nel migliore dei modi, si assiste però a un preoccupante aumento dei. Nel corso dell'ultima settimana l'incidenza del Coronavirus in USA è aumentata del 3% e i nuovi ricoveri sono aumentati del 3,5%. Stati Uniti:in...

