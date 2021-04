Advertising

borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - Lucia05149332 : RT @ElisabettaGall7: #Meloni dovrebbe spiegare COSA FAREBBE LEI contro il Covid. Comodo dire no a tutto senza presentare proposte alternat… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'coprifuoco non ha senso, così gente si ammassa di più'... - Changulan_ : Pure la Meloni. Oggi guardacaso il covid non è proprio argomento scottante, bah -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

...per aiutare le imprese agricole in crisi per la mancanza di manodopera a causa dell'emergenza.del Fucino fino ad arrivare alla coltivazione del tabacco e dei pomodori e alla raccolta di, ......per aiutare le imprese agricole in crisi per la mancanza di manodopera a causa dell'emergenza.del Fucino fino ad arrivare alla coltivazione del tabacco e dei pomodori e alla raccolta di, ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo quasi sempre votato lo scostamento di bilancio in Parlamento, però voglio sapere che cosa ci si fa con le risorse. Sono disponibile a votarlo, purché mi si dic ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "abbiamo chiesto che tutte le risorse del prossimo scostamento di bilancio vadano solo e unicamente sulla salvaguardia del nostro tessuto produttivo ...