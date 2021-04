Covid in Sicilia | curva ancora alta e il giallo resta lontano

Advertising

repubblica : L'inchiesta sui numeri del Covid in Sicilia, il gip di Palermo: 'Falsità dei dati, punta di un iceberg' - fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - olegnailem : RT @PsrSicilia: FARE BIO e AIAB Sicilia presentano tre webinar gratuiti: PSR 2014/2020 ed emergenza Covid-19, economia aziendale e impresa… - peppesava : RT @Ragusanews: La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 19 aprile - Ragusanews : La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 19 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

I dati della regione sui nuovi casi di Coronavirus: da ieri processati 14.416 tamponi. Si registrano altri 10 morti Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus insecondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi ( - 564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ricoverati in ...In 466.503 si trovano in isolamento domiciliare , mentre 23.742 sono ricoverati in repartie ... Seguono la(1.123) e la Lombardia (1.040) che sono le uniche altre due aree del Paese con ...Tornano sopra quota mille i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Sicilia. Dopo gli 875 di ieri, infatti, il dato di oggi dice che nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati scoperti 1.123 casi.ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.864 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.315) a fronte di 146.728 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 6,04%. E’ quanto riporta il bollettino ...