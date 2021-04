Chicago | uccisa una bambina di 7 anni in una sparatoria Nel weekend 24 persone raggiunte da colpi di arma da fuoco

(Di lunedì 19 aprile 2021) Fine settimana di sangue adove, scrive Cbs, 22sono statete da proiettili e altre due sono morte. Tra le vittime c’è anche unaafroamericana di 7, Jaslyn Adams, che è morta all’interno di un’auto nel parcheggio di un McDonald’s, nel quartiere di Homan Square. Con lei c’era il padre, Jontae, rimasto gravemente ferito. Un dipendente del fast-food ha raccontato alSun-Times che duesono uscite da un’auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano padre e figlia. Laè stata portata in ospedale, dove è deceduta. Il padre è stato ferito al torso ed è ricoverato in gravi condizioni. Non sono stati effettuati arresti e non è stata fornita la possibile motivazione della ...

