ATP Barcellona 2021: Nishikori rimonta Pella, Gerasimov e Zapata Miralles sfideranno Sinner e Fognini. Gaio ok, fuori Caruso (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è conclusa pochi minuti fa la giornata d’apertura del torneo ATP 500 di Barcellona, giunto ormai alla sua edizione numero 68 e in attesa di veder esordire i grossi calibri, tra i quali ci sono Fabio Fognini e Jannik Sinner. Quest’ultimo esordirà domani contro il bielorusso Egor Gerasimov, che sconfigge per 7-5 6-1 il francese Jo-Wilfried Tsonga, un risultato che sarebbe stato sorprendente alcuni anni fa, ma che di questi tempi lo è assai meno. Per il ligure, invece, debutto mercoledì con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, che nel match tra qualificati con il russo Andrey Kuznetsov si impone con il punteggio di 6-7(4) 7-5 6-1 senza mai realmente rischiare il ko. La cronaca di Gaio-Paire – La cronaca di Norrie-Caruso Per un azzurro, Salvatore ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è conclusa pochi minuti fa la giornata d’apertura del torneo ATP 500 di, giunto ormai alla sua edizione numero 68 e in attesa di veder esordire i grossi calibri, tra i quali ci sono Fabioe Jannik. Quest’ultimo esordirà domani contro il bielorusso Egor, che sconfigge per 7-5 6-1 il francese Jo-Wilfried Tsonga, un risultato che sarebbe stato sorprendente alcuni anni fa, ma che di questi tempi lo è assai meno. Per il ligure, invece, debutto mercoledì con lo spagnolo Bernabe, che nel match tra qualificati con il russo Andrey Kuznetsov si impone con il punteggio di 6-7(4) 7-5 6-1 senza mai realmente rischiare il ko. La cronaca di-Paire – La cronaca di Norrie-Per un azzurro, Salvatore ...

