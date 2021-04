Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 aprile 2021: Roberto in crisi a causa dei Cantieri (Di lunedì 19 aprile 2021) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 19 al 23 aprile 2021. Nella puntata di lunedì’ 19 aprile 2021, Rossella prova a fare un passo verso Patrizio. Dopo il confronto con Barbara, Clara capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. Dispiaciuto per Jimmy che vorrebbe andare a Berlino, Renato fa diversi tentativi con Niko e Giulia, ma alla fine riesce a trovare una soluzione per accontentare il nipote Nella puntata di martedì 20 aprile 2021, Franco e Nicola continuano a cercare di portare Ernesto dalla loro parte, ma tutti i loro tentativi sembrano vani. Quando sembra siano riusciti a convincerlo, qualcosa rischia di compromettere il loro piano. Mentre tra Rossella e Patrizio si crea un distacco sempre più grande, Alberto deve ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Ledi “Unal” dal 19 al 23. Nella puntata di lunedì’ 19, Rossella prova a fare un passo verso Patrizio. Dopo il confronto con Barbara, Clara capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. Dispiaciuto per Jimmy che vorrebbe andare a Berlino, Renato fa diversi tentativi con Niko e Giulia, ma alla fine riesce a trovare una soluzione per accontentare il nipote Nella puntata di martedì 20, Franco e Nicola continuano a cercare di portare Ernesto dalla loro parte, ma tutti i loro tentativi sembrano vani. Quando sembra siano riusciti a convincerlo, qualcosa rischia di compromettere il loro piano. Mentre tra Rossella e Patrizio si crea un distacco sempre più grande, Alberto deve ...

