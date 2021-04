Akash a Domenica Live, Barbara d’Urso lo gela: “Ecco la differenza tra noi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Domenica Live La lezione della conduttrice al giovane modello Pubblicato su 18 Aprile 2021 “Sono nato pronto”. Inizia così l’intervista di Akash Kumar a Domenica Live. La chiacchierata con Barbara d’Urso inizia subito forte. “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”, ha subito precisato il modello, replicando al chirurgo dei vip che aveva sostenuto che Kumar era andato in terra africana per operarsi agli occhi (alcuni sostengono che l’azzurro delle sue iridi siano frutto di un’operazione chirurgica pericolosa, lui ha sempre smentito). Per provarlo ha addirittura consegnato il suo passaporto alla padrona di casa invitandola a guardare se ci fosse il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)La lezione della conduttrice al giovane modello Pubblicato su 18 Aprile 2021 “Sono nato pronto”. Inizia così l’intervista diKumar a. La chiacchierata coninizia subito forte. “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”, ha subito precisato il modello, replicando al chirurgo dei vip che aveva sostenuto che Kumar era andato in terra africana per operarsi agli occhi (alcuni sostengono che l’azzurro delle sue iridi siano frutto di un’operazione chirurgica pericolosa, lui ha sempre smentito). Per provarlo ha addirittura consegnato il suo passaporto alla padrona di casa invitandola a guardare se ci fosse il ...

