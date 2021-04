Traffico Roma del 18-04-2021 ore 15:30 (Di domenica 18 aprile 2021) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione regolare scorrevole sulla rete viaria della capitale fino alle 18 manifestazione in svolgimento in Piazza Bocca della Verità possibili chiusure su via dei Cerchi via di Santa Maria in cosmedin e via Petroselli deviate le linee bus di zona spostiamo a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato chiusa al Traffico via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti Piazza Giuseppe Primoli deviazioni anche per diverse linee del trasporto pubblico è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico anche oggi sulla linea C della metropolitana bus navetta al posto dei treni sull’intera tratta Inoltre su disposizione della questura per evitare assembramenti possibili chiusure temporanee delle stazioni in Spagna e Flaminio lungo la metro a per i dettagli di queste e altre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione regolare scorrevole sulla rete viaria della capitale fino alle 18 manifestazione in svolgimento in Piazza Bocca della Verità possibili chiusure su via dei Cerchi via di Santa Maria in cosmedin e via Petroselli deviate le linee bus di zona spostiamo a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato chiusa alvia Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti Piazza Giuseppe Primoli deviazioni anche per diverse linee del trasporto pubblico è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico anche oggi sulla linea C della metropolitana bus navetta al posto dei treni sull’intera tratta Inoltre su disposizione della questura per evitare assembramenti possibili chiusure temporanee delle stazioni in Spagna e Flaminio lungo la metro a per i dettagli di queste e altre ...

