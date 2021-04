Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #Moto3, risultato GP Portogallo 2021: Pedro #Acosta beffa Dennis #Foggia all’ultimo metro, sul podio anche Andrea #Migno! #Po… - OA_Sport : #Moto3, risultato GP Portogallo 2021: Pedro #Acosta beffa Dennis #Foggia all’ultimo metro, sul podio anche Andrea… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 risultato

Mi aspetto, soprattutto da Romano un grande, mentre Adriàn deve continuare a lavorare con ... Per quanto riguarda i record appartengono tutti al 2020, visto che laha corso per la prima ...... vincitore dell'edizione 2020 e astro nascente della. Sarà il caso, quindi, di tenere bene d'... Diogo Moreira , terzo al termine del test, èil miglior rookie in pista. Riscontri ...Lo spagnolo, partito dall'ottavo posto, trionfa e rafforza il primato in classifica. Terzo posto per Andrea Migno.Signore e signori, è nata una stella. Ufficialmente. Pedro Acosta, dopo il brillante secondo posto dell'esordio di Losail, dopo la clamorosa vittoria nel GP di Doha (partendo dalla pit-lane) oggi ha s ...