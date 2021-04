Mille No Vax in piazza a Vicenza senza mascherine: indaga la Digos (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, un migliaio di No Vax sono scesi in piazza, senza indossare la mascherina sul volto e rispettare il distanziamento, per protestare contro la “psicopandemia” e per affermare il “diritto alla vita”. La protesta, denominata “Salute e diritti oggi” era organizzata dai “Fuochi R2020” di Vicenza, del Polesine e di Thiene, e ha visto, tra gli altri, secondo Il Gazzettino, la partecipazione della deputata Sara Cunial. Immediatamente sono scattati i controlli da parte dalla polizia. La vicenda è in carico della Digos che ha segnalato un “massiccio assembramento avvenuto a Campo Marzo di Vicenza, al quale si sono dati appuntamenti esponenti di No-Vax e negazionisti della pandemia sanitaria”. Nel palco allestito nell’area verde, a parlare al microfono, si sono avvicendati ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, un migliaio di No Vax sono scesi inindossare la mascherina sul volto e rispettare il distanziamento, per protestare contro la “psicopandemia” e per affermare il “diritto alla vita”. La protesta, denominata “Salute e diritti oggi” era organizzata dai “Fuochi R2020” di, del Polesine e di Thiene, e ha visto, tra gli altri, secondo Il Gazzettino, la partecipazione della deputata Sara Cunial. Immediatamente sono scattati i controlli da parte dalla polizia. La vicenda è in carico dellache ha segnalato un “massiccio assembramento avvenuto a Campo Marzo di, al quale si sono dati appuntamenti esponenti di No-Vax e negazionisti della pandemia sanitaria”. Nel palco allestito nell’area verde, a parlare al microfono, si sono avvicendati ...

