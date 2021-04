Milan-Genoa, Rebic gioie e dolori: incredibile gol sbagliato da un metro (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) incredibile errore da parte di Ante Rebic nel corso di Milan-Genoa. Dopo aver segnato nel primo tempo, nella ripresa l’attaccante esterno dei rossoneri si ritrova un pallone in mezzo da spingere solo in rete, ma da veramente pochissima distanza, forse poco più di un metro, colpisce con inaudita violenza e calcia alto per l’incredulità generale. In alto il VIDEO dell’errore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)errore da parte di Antenel corso di. Dopo aver segnato nel primo tempo, nella ripresa l’attaccante esterno dei rossoneri si ritrova un pallone in mezzo da spingere solo in rete, ma da veramente pochissima distanza, forse poco più di un, colpisce con inaudita violenza e calcia alto per l’incredulità generale. In alto ildell’errore. SportFace.

